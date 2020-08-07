الدفاع الروسية: الوجود الأمريكي غير الشرعي في مناطق الجزيرة يعرقل الحوار السوري

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوجود الأمريكي غير الشرعي في مناطق الجزيرة السورية يعرقل الحوار بين السوريين.

وبين مركز التنسيق الروسي في بيان له أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في منطقة الجزيرة السورية أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين السوريين، مشيراً إلى أن الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية في دير الزور يتأزم يوماً بعد يوم.

وأكد المركز أن سورية وروسيا مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الوضع في مناطق الجزيرة السورية.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين يستهدفون مواقع الجيش السوري ويحاولون مهاجمة قاعدة حميميم مؤكداً أن “روسيا تحتفظ بحق الرد” على الإرهابيين في حال شكلوا خطراً على المناطق القريبة من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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