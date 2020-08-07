السيد نصر الله: حزب الله وكل قدراته بتصرف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي لحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزب الله وكل قدراته وإمكاناته هي بتصرف الحكومة والدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي لحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت لتجاوز آثاره.
وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم “إن المشهد الخارجي إيجابي يفتح فرصة أمام لبنان للخروج من حالة الحصار والشدة التي يواجهها ونحن ننظر بإيجابية إلى كل تعاطف وكل زيارة للبنان وخاصة إذا كانت تهدف إلى لم الشمل والحوار”.
وأضاف السيد نصر الله: منذ الساعة الأولى للكارثة خرجت وسائل إعلام وقوى سياسية تقول بأن الذي انفجر في مرفأ بيروت هو عبارة عن مخزن أسلحة لحزب الله ونحن ننفي ذلك جملة وتفصيلاً.
وأوضح السيد نصر الله أن هناك إجماعاً وطنياً على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ونزيه وإنزال العقوبة العادلة بحق المسؤولين عن الكارثة سواء كانوا مدبرين أم مقصرين أم مهملين بغض النظر عن الحسابات والانتماءات.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن المقاومة بصدقيتها وبثقة الشعب اللبناني بها هي أكبر من أن ينال منها المحرضون والأعداء.
يتبع..
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