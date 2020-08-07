السيد نصر الله: حزب الله وكل قدراته بتصرف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي لحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت

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السيد نصر الله: ننفي نفياً قاطعاً أن يكون لحزب الله أي شيء في المرفأ لا سلاح ولا ذخائر ولا نترات على الإطلاق لا سابقاً ولا حاضراً