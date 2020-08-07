الأسيوطي: الاتفاق بين (قسد) وشركة أميركية لسرقة النفط السوري جريمة

أكد نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي المصري سيد الأسيوطي أن الاتفاق الباطل الموقع بين ميليشيا “قسد” وشركة أميركية لسرقة النفط السوري بمباركة الإدارة الأميركية يشكل جريمة معلنة واعتداء سافراً وغير مقبول على السيادة السورية.

ولفت الأسيوطي في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة اليوم إلى أن الحكومة السورية وحدها تمتلك الحق في إبرام اتفاقات بشأن النفط السوري وتحديد شروطها فهذا النفط ملك للشعب السوري وليس لميليشيا مسلحة أو لواشنطن التي تجاوزت كل الأعراف الدولية داعياً إلى فرض عقوبات دولية على كل من يتورط من الدول والكيانات في سرقة النفط السوري.

وأكد الأسيوطي أن واشنطن وبعد فشل مخططاتها ضد سورية بفضل صمود وتضحيات الجيش العربي السوري وانهزام التنظيمات الإرهابية التي صنعتها وجندت أعضاءها من كل دول العالم باتت ترغب الآن في الاستيلاء على مقدرات الشعب السوري وثرواته النفطية بأساليب مختلفة آخرها هذا الاتفاق الباطل مع ميليشيا “قسد”.

وأضاف كما انتصرت سورية عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً فأنها قادرة اليوم على أن توقف جميع الأطماع الراغبة في ثرواتها.

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