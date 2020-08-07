سيارات جوالة بالمواد المقننة إلى ريف اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

قال شادي دلالة – مدير فرع المؤسسة (السورية للتجارة) في اللاذقية لـ(تشرين): قام الفرع صباح اليوم بتسيير(١٥) سيارة جوالة محملة بالمواد المقننة(سكر- أرز) بالإضافة إلى مواد استهلاكية أخرى لعدد من الأحياء والقرى في ريف المحافظة، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على المود المقننة، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام على مراكز وصالات المؤسسة .

وبيّن دلالة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة المؤسسة لتوفير المواد بسهولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، منوهاً بأن السيارات ستتوجه إلى قرى: الزهيريات، حميميم، الأشرفية ، بالإضافة إلى حي الرميلة في جبلة، والبصة، قسمين، الرويمية، كسب، وادي قنديل، زغرين، المعلقة، خريبات، ديفة، قويقة، درباشية، مؤكداً أن توزيع المقنن سيكون عن شهري آب وأيلول.

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