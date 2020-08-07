تنفيذ عدد من أعمال الخدمات في ضاحية يوسف العظمة في ريف دمشق
تشرين- ريف دمشق
بدأ المجلس المحلي لضاحية يوسف العظمة القريبة من بلدة (جديدة عرطوز) بتنفيذ عدد من الخدمات بعد تلقيه دعماً من محافظة ريف دمشق ، وشملت الخدمات تعقيم ورش الطرق والمدارس والمحلات وحاويات القمامة والرش الضبابي، ورش كلس وتأهيل الأحواض والحدائق وتزفيت الحفر وإصلاح و إنارة الشوارع.
وقال رئيس المجلس المحلي في الضاحية- الدكتور يعقوب عيسى ل(تشرين) : إن هذه الأعمال ستعمل على رفع مستوى الخدمات في الضاحية ودعا المواطنين إلى التعاون مع المجلس وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات اللازمة للحماية من( كورونا) .
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي