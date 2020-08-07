آخر تحديث: 2020-08-07 18:26:34
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تنفيذ عدد من أعمال الخدمات في ضاحية يوسف العظمة في ريف دمشق

التصنيفات: محليات

تشرين- ريف دمشق

بدأ المجلس المحلي لضاحية يوسف العظمة القريبة من بلدة (جديدة عرطوز) بتنفيذ عدد من الخدمات بعد تلقيه دعماً من محافظة ريف دمشق ، وشملت الخدمات تعقيم ورش الطرق والمدارس والمحلات وحاويات القمامة والرش الضبابي، ورش كلس وتأهيل الأحواض والحدائق وتزفيت الحفر وإصلاح و إنارة الشوارع.

وقال رئيس المجلس المحلي في الضاحية- الدكتور يعقوب عيسى ل(تشرين) : إن هذه الأعمال ستعمل على رفع مستوى الخدمات في الضاحية ودعا المواطنين إلى التعاون مع المجلس وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات اللازمة للحماية من( كورونا) .

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التصنيفات: محليات

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