مركز تمكين الشباب في اللاذقية يستأنف دوراته ..ويقدم دورة (مرافق مريض) لأول مرة

اللاذقية – سراب علي

بعد توقف التدريب فيه بسبب جائحة (كورونا ) استأنف مركز تمكين الشباب في محافظة اللاذقية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، دوراته التي بدأها في شباط الماضي وفق البرنامج الزمني و المكاني المحدد لتنفيذ خطة التدريب في المركز، حيث تم استئناف دورة قيادة الحاسب التي استمر التدريب فيها فترة الحظر (أون لاين) عن طريق برنامج (زووم ) والتحضير للمرحلة الثانية من الدورات .

وأكد الدكتور وائل منصور منسق مشروع تمكين الشباب في اللاذقية لـ( تشرين ) أنه تم استئناف الدورات بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مبيناً أنه بناء على خصوصية سوق العمل في المحافظة و بعد استطلاع بيانات مرصد سوق العمل تم الإعلان في المرحلة الأولى عن ست دورات في مجال التدريب المهني و المهاراتي وفي مجال التعليم المستمر وهي دورة للحصول على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL ) و دورة صيانة الحاسب المكتبي و المحمول ، ودورة صيانة الأدوات الكهربائية و المنزلية ، بالإضافة لدورة مهارات النجاح في سوق العمل، و دورة برمجة التطبيقات على نظام تشغيل أندرويد ، و دورة إدارة المشاريع، مشيراً إلى أن هذه الدورات تستهدف شريحة الشباب و تراعي كأولوية في معايير الاستهداف الخريجين الشباب العاطلين عن العمل و الأشخاص ذوي الإعاقة و النساء و المعيلين لأسرهم ضمن الشريحة العمرية من 18- 45 عاماً، وفي المرحلة الأولى تم استقبال كافة الخريجين والبالغ عددهم(121 ).

وفيما يخص الامتحانات بعد انتهاء الدروات، بيّن منصور أنه بالنسبة لدورة ( ICDL ) يتم إجراء الامتحان في أحد المراكز المعتمدة التي يرغب المتدرب بها، أما بقية الدروات فيكون الاختبار من خلال المدرب نفسه عبر جلسات عملية تتراوح مدة الدورة من 30 -50 ساعة، موضحاً أن المركز قيد إنجاز الترخيص النهائي له ليتم إجراء الامتحان (ICDL) في المركز.

وبيّن منصور أن هناك 5 دورات للمرحلة الثانية وهي إدارة البيانات الضخمة للشركات، الترويج الإلكتروني ، المحاسبة الإلكترونية ، تصميم الإعلانات، و دورة مرافق مريض، مشيراً لوجود دورة مرافق مريض هي دورة جديدة وتقام لأول مرة وجاءت بناء على حاجة المجتمع لهذه الدورة، مضيفاً: شرط التسجيل فيها أن يكون المتدربون خريجي اختصاص طبي حصراً، حيث يتم تأهيلهم من قبل مدربين مختصين، وهدف الدورة هو الحصول على خريج متمكن يمتلك كل القدرات العلمية الطبية وتقديم الدعم النفسي و الصحي و الطبي المباشر للمريض في منزله بعد خروجه من المشفى.

وأكد منصور أنه يتم حالياً استقبال الطلبات و تسجيلها، حيث وصل عدد المتقدمين حتى الآن 102 متقدمين ، وستبدأ الدورات بعد عطلة العيد، موضحاً أن التدريب مجاني لجميع الدورات في المركز .

وخلال جولة ل(تشرين )في المركز التقت بعض المتدربين الذين أكدوا استعدادهم للتقدم للامتحان (ICDL) حيث طورت هذه الدورة ما لديهم من معلومات، مبينين أن للتطبيق العملي الأثر الكبير في تثبيت المعلومات، فهم لم يتوقفوا في فترة الحجر المنزلي بل تمت متابعة الدورة مع المدرب عبر برنامج (زووم).

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