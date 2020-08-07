مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض مقاتلة من طراز (سو 27) لطائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود بالقرب من الأجواء الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان “إن أنظمة التحكم الجوي الروسية رصدت اليوم هدفين جويين يقتربان من حدود الاتحاد الروسي وتم استدعاء مقاتلة من طراز (سو 27) من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضهما لافتاً إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما وتبين أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز (أر سي 135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة دورية من طراز (أر 8 إيه بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية.

وتابع البيان إن الطائرتين الأمريكيتين ابتعدتا عن حدود روسيا وعادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها بعد تنفيذ مهمتها بنجاح مبيناً أن تحليق المقاتلة جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

ومنذ أيام قامت مقاتلة روسية من طراز (سو 27) أيضاً باعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز (بوسيدون) فوق المياه الدولية في البحر الأسود.

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