العراق يسجل 3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سجل العراق 3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 144064 حالة.
وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أنه تم كذلك تسجيل 75 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 5236 فيما سجلت 2172 حالة تعاف جديدة ليبلغ عدد المتعافين 103197.
وفي السودان أعلنت وزارة الصحة ومكافحة الأوبئة عن تسجيل 6 وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11850 والوفيات إلى 769.
وفي قطر تم تسجيل 291 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112093 حالة إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 178 وفاة.
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