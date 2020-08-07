بروفيسور تركي يحذر نظام أردوغان من مواجهات ساخنة مع بعض دول

أكد البروفيسور التركي حسن أونال أن دعم نظام رجب طيب أردوغان التنظيمات الإرهابية في سورية وتدخله العسكري السافر في هذا البلد هما السبب الأساسي لكل مشكلات تركيا.

وشدد أونال في حديث لقناة “كي ار تي” على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي لأجزاء من الأراضي السورية ووقف دعم أردوغان التنظيمات الإرهابية فيها مشيراً إلى أن من مصلحة تركيا إقامة “حوار مباشر” مع سورية داعياً رئيس النظام التركي إلى “التخلص من عقده النفسية الشخصية وإعادة النظر في مجمل سياساته الخارجية”.

كما أدان أونال الاتفاقية التي وقعتها ميليشيا “قسد” مع إحدى الشركات الأمريكية لسرقة النفط السوري وقال “هذه الاتفاقية تعد مؤشراً خطيراً يعكس بوضوح مدى خطورة المخططات الأمريكية التي تستهدف سورية والمنطقة عموماً”.

وحذر اونال من أن تركيا ونتيجة للسياسات الداخلية والخارجية لنظام أردوغان ستجد نفسها في عزلة تامة مع احتمالات “المواجهة الساخنة” مع بعض دول منطقة شرق الأبيض المتوسط.

طباعة