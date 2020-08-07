توقيف أحد أفراد عصابة سلب السيارات وخطف المواطنين في اللاذقية

تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على مطلوب خطير في قرية (عين شقاق) بجبلة يدعى ( علاء . ج) مواليد ١٩٧٨ تبين أنه يوجد بحقه / 18/ إذاعة بحث بجرائم مختلفة.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على ارتكاب ( 17 ) حادثة سلب سيارات وخطف بقصد طلب فدية في محافظتي اللاذقية وحماة خلال الأعوام ( ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٥) حيث كانوا يرتدون اللباس العسكري المموه ويقومون بسلب وخطف المواطنين على الطرقات العامة.

مازالت التحقيقات جارية معه لكشف جميع ملابسات الجرائم التي ارتكبها، والأبحاث مستمرة حتى إلقاء على باقي شركائه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

طباعة