تشييع اللواء الخضراء إلى مثواه الأخير في مقبرة الدحداح بدمشق

شيع اليوم في موكب رسمي جثمان اللواء محمد طارق الخضراء رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني والذي وافته المنية مساء الأربعاء من مشفى تشرين العسكري إلى مثواه الأخير في مقبرة الدحداح بدمشق.

وانطلق موكب التشييع الرسمي من مشفى تشرين العسكري وحمل النعش على سيارة عسكرية إلى مقبرة الدحداح حيث صلي على جثمانه ووري الثرى.

وكانت قيادة جيش التحرير الفلسطيني نعت مساء الأربعاء في بيان لها اللواء الخضراء بعد مسيرة حافلة بالعطاءات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإبداعية.

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