المصابون بكورونا دون أعراض يحملون شحنة فيروسية مشابهة لباقي المرضى

كشفت دراسة طبية في كوريا الجنوبية أن مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذين لا تظهر عليهم أعراض يحملون شحنة فيروسية مشابهة لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض المرض.

وركزت الدراسة المفصلة التي نشرت نتائجها مجلة “جاما إنترنل ميديسين” الأميركية على 303 أشخاص في بؤرة إصابات بمدينة دايغو في كوريا الجنوبية في شباط الماضي لتجد أن 29 بالمئة ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم تظهر لديهم أي أعراض لكنهم كانوا يحملون شحنة فيروسية موازية لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض المرض.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قررت عزل المصابين الذين يظهرون أعراضا طفيفة أو من دون أعراض في مبنى خصصته الحكومة وراقب خلاله أطباء وممرضات بدقة تطور الأعراض لديهم كما رصدوا حجم الشحنة الفيروسية باستمرار.

وكان معدل الأعمار في المجموعة موضوع الدراسة 52 عاماً، ومن أصل 303 أشخاص لم تظهر أي أعراض لدى 89 شخصاً أي ما نسبته 29 بالمئة.

وتقع دراسات عدة يجري القائمون عليها فحصاً واحداً لكل مريض في التباس بين الحالات التي لا يظهر أصحابها أي أعراض وأولئك الذين هم في مرحلة أولية ما قبل ظهور الأعراض.

وتشير الدراسات إلى أن رصد شحنات فيروسية في الأنف أو الحلق أو الرئتين لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص قادرون على نقل العدوى ولا بد من إجراء المزيد من البحوث للتأكد من ذلك.

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