ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 154 إضافة إلى آلاف الجرحى.

وقال حسن خلال لقائه اليوم وفداً طبياً جزائرياً إن عدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 154 وأن عشرين بالمئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 يحتاجون إلى الاستشفاء أما الحالات الحرجة فعددها 120 مشيراً إلى أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة 137 شخصاً فيما أصيب خمسة آلاف آخرون بجروح.

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