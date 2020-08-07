إيران: 2450 إصابة جديدة بكورونا و 156 حالة وفاة

وأضافت لاري في تصريحها الصحفي: تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2450 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 322 أالفاً و 567 حالة لغاية الأن بينهم 4136 في وضع حرج.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 279 ألفاً و724 شخصاً لغاية الأن، ولكن للأسف توفي 156 شخصاً آخراً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 18 ألفاً و132 شخصاً.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونين و637 ألفاً و575 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا فی أنحاء البلاد حتى الأن.