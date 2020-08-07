دعوة لاعبين جدد لمعسكر منتخبنا الكروي ولقاء ودي مع المنتخب العراقي

زاهر بدران

أكد اتحاد الكرة في خطابه للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والسوري، خلال الشهر المقبل، ضمن التحضير للتصفيات الآسيوية المشتركة. ويأتي هذا التأكيد على خوض المباراة الودية، بعدما كشفت الفحوصات الطبية، إصابة بعض لاعبي نسور قاسيون، بفيروس كورونا، ما أربك تحضيرات المنتخب, وستكون المباراة في موعدها المحدد 8 /أيلول المقبل، على ملعب فرانسو حريري بمحافظة إربيل, ومن المنتظر أن يبدأ منتخب العراق تحضيراته خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لوديتي عمان وسورية .

وكان اتحاد الكرة أكد في وقت سابق، أنه يتابع حالة الفنيين والإداريين واللاعبين المصابين بكورونا، في حجرهم الصحي, واللاعبون المصابون هم: مارديك مارديكيان- محمد عنز- أحمد أشقر- أحمد الأحمد ومن الكادر الفني والإداري عساف خليفة – وسام غيبور- مهند أسعد.

وكان التونسي نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب السوري، قرر دعوة 7 لاعبين جدد للمعسكر المغلق الذي يقيمه في حالياً في دمشق بعد نقله من حلب وضمت القائمة الجديدة: إبراهيم عالمة، وفارس أرناؤوط، ويوسف حموي، ومؤمن ناجي، ورد السلامة، ثائر كروما، ومؤيد عجان. ومن المتوقع أن تتم دعوة لاعبين جدد من فريق الوحدة والمجد، بعد خوضهما نهائي الكأس، الإثنين المقبل.

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