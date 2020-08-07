بايدن يعتذر ويوضح تصريحه بشأن الأمريكيين الأفارقة

اعتذر المرشح الديمقراطي المحتمل، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عن تصريحه الذي تحدث فيه عن عدم وجود تنوع في المجتمع الأمريكي من أصل إفريقي.

وقال بايدن في تغريدة على صفحته في “تويتر”: “في وقت سابق، تحدثت عن التنوع في مجتمعات الأمريكيين من أصل إفريقي والمنحدرين من أصل إسباني، والآن أريد توضيح ذلك. لم أقصد بأي شكل من الأشكال أن الأمريكيين من أصل إفريقي هم كتلة متجانسة (غير متنوعة)، لا في هويتهم ولا في مشاكلهم، لا على الإطلاق”.

وفي وقت سابق في حوار صحفي، قال بايدن إن المجموعة العرقية من ذوي الأصول الإسبانية في الولايات المتحدة “متنوعة بشكل لا يصدق” على عكس الأمريكيين الأفارقة.

من جانبه انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الفور منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، ووصف تصريحه حول الأمريكيين الأفارقة بالمهين.

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