آخر تحديث: 2020-08-07 12:46:29
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وزارة التربية: إصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يوم غد الساعة الثانية عشرة ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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