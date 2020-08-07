نيو ساوث ويلز مستعدة لاستضافة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أبدى جون باريلارو نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم استعداد الولاية استضافة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام المقبل في حال عدم إقامتها بولاية فيكتوريا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال باريلارو في تصريحات إذاعية نقلتها رويترز “نيو ساوث ويلز مستعدة للمساعدة باستضافة الأحداث الرياضية التي تمثل أهمية على المستوى الوطني” معتبراً أن إقامة هذه الأحداث أمر في غاية الأهمية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس كريج تيلي في رسالة بالبريد الالكتروني: توجد منشآت جيدة جدا في ملبورن مشيراً إلى الالتزام بإقامة بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك طبقا للتعاقدات.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن بولاية فيكتوريا منذ 1972 وتعد إحدى بطولات الـ غراند سلام الأربع الكبرى وتبدأ سنوياً في آخر أسبوعين من شهر كانون الثاني.

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