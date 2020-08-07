سيدات النبك بطلات المجموعة الجنوبية بكرة اليد

زاهر بدران

بمشاركة أندية الشرطة والنبك و قاسيون والنصر اختتمت مرحلة الإياب بكرة اليد للسيدات للمجموعة الجنوبية والتي استضافتها لمدة ثلاثة أيام صالة الفيحاء الرياضية الفرعية بدمشق.حيث فاز النبك على النصر 23-22 هدفاً والشرطة على قاسيون 35-19 هدفا، والنبك على الشرطة 21-18 هدفاً ، والشرطة على النصر22-21هدفاً ،والنبك على قاسيون 32- 17 هدفاً ، والنصر على قاسيون 30-21‏ هدفاً.

وبهذه النتائج يتصدر فريق النبك بثلاثة انتصارات يليه الشرطة بانتصارين فالنصر بفوز واحد وأخيراً قاسيون من دون أي فوز.

وشهدت منافسات فرق هذا التجمع تحسناً في الأداء حيث أفرز العديد من اللاعبات المتميزات من الفئات العمرية الصغيرة بجميع الفرق المشاركة.كماقدمت الفرق المشاركة مستويات فنية جيدة ومباريات قوية ومثيرة في مجرياتها ومتقاربة في نتائجها وشهدت مباراة الشرطة والنبك ندية وقوة استطاعت خلالها لاعبات النبك التفوق على الشرطة البطل بجدارة… وكذلك لقاء النصر مع الشرطة الذي خسر فيه النصر بفارق هدف.‏

يشار إلى أن بطولة السيدات للمجموعة الشمالية ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

طباعة