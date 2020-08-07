استعداد شرطة سيدات حماة بكرة القدم للموسم القادم
زاهر بدران
استعداداً لاستحقاقات رياضية قادمة شكلت إدارة نادي شرطة حماة الرياضي كادرها الفني والإداري الجديد لفريق سيدات النادي بكرة القدم .
وضم الكادر الجديد كلاً من عضو الإدارة خالد حوايني و مدير الفريق محمد حداد ومشرفة الكرة الأنثوية رشا إبراهيم والمدرب عز الدين الدور ومساعد المدرب فراس تفتنازي ومدرب الحراس محمود شمطية إضافة إلى المعالجة الفيزيائية نورا خريبيط.
يذكر أن نادي شرطة حماة أحرز هذا الموسم المركز الثالث في بطولة الدوري لفئة السيدات.
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