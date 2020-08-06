دي بروين يتوج بجائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي

توج النجم البلجيكي كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن الموسم 2019-2020 بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق خلال المباريات التي خاضها.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي تتويج دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي متفوقاً على زملائه في الفريق كما توج بجائزة أفضل هدف هذا الموسم بعد هدفه الرائع في شباك فريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي.

وكان دي بروين قد حصل على جائزة أفضل صانع أهداف خلال الموسم الماضي من البريميرليغ بعدما نجح في صناعة 20 هدفاً.

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