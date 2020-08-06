إشبيلية وليفركوزن يتأهلان لدور الثمانية في الدوري الأوروبي

تغلب إشبيلية الإسباني على روما الإيطالي 2-صفر اليوم ليتأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل لإشبيلية كل من سيرجيو ريجيلون ويوسف النصيري في الشوط الأول من المباراة.

وسيتقابل إشبيلية الذي انتصر في مواجهة من مباراة واحدة أقيمت في ألمانيا بعد إلغاء مباراة الذهاب في بداية جائحة فيروس كورونا مع أولمبياكوس اليوناني أو ولفرهامبتون واندرارز الإنكليزي يوم الثلاثاء المقبل.

كما تأهل باير ليفركوزن الألماني إلى دور الثمانية بعد تغلبه على رينجرز الأسكتلندي بهدف وحيد ليتفوق 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيتقابل الفريق الألماني مع إنتر ميلان يوم الاثنين المقبل.

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