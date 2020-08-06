“الصحة العالمية”: العالم قد يتعافى بوتيرة أسرع إذا أتيح لقاح كورونا للجميع

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي “بشكل أسرع” في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه ضد فيروس كورونا كسلعة للجميع.

ونقلت رويترز عن تيدروس قوله اليوم: إن مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي” مضيفاً إن “التعافي الاقتصادي يمكن أن يأتي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن /كوفيد 19/ أقل.

وفي إشارة إلى المنافسة والتزاحم بين الدول والباحثين الصيدلانيين على التوصل إلى لقاح فعال وطلب أكبر عدد ممكن من الجرعات مسبقاً صرح تيدروس بأن إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئاً طيباً ولن يفيدنا.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنه يجب انتهاز هذه اللحظة للتجمع تحت مظلة وحدة وطنية وتضامن عالمي لوضع /كوفيد 19/ تحت السيطرة” مشدداً على أنه “لن تكون أي دولة في مأمن إذا لم ننعم جميعاً بالأمان.

وكان تيدروس قال الاثنين الماضي إنه على الرغم من أن فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية منذ أوائل القرن العشرين إلا أن السباق العالمي للحصول على لقاح “لم يسبق له مثيل”.

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