وزير الدفاع الصيني يدعو الولايات المتحدة لوقف تصرفاتها الخاطئة

دعا وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه الولايات المتحدة إلى وقف تصرفاتها وتصريحات مسؤوليها الخاطئة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن وي قوله خلال مكالمة هاتفية اليوم مع نظيره الأميركي مارك إسبر: إن على واشنطن تحسين إدارة المخاطر البحرية والسيطرة عليها وتجنب اتخاذ خطوات خطيرة من شأنها تصعيد الوضع وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار وي إلى موقف الصين الثابت بشأن قضايا مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان، داعياً الولايات المتحدة إلى التوقف عن الأقوال والأفعال الخاطئة.

طباعة