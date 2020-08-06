لبنان.. توقيف 16 شخصاً على ذمة التحقيق إثر انفجار مرفأ بيروت

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي اليوم توقيف 16 شخصاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق على خلفية الانفجار الذي وقع فيه أمس الأول.

وقال عقيقي في بيان: إن التحقيق شمل كل الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين ووقوع أضرار جسيمة جداً.

وأوضح عقيقي أنه تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12 الذي يحوي مادة نترات الأمونيوم العالي الدرجة المستعملة لتصنيع المتفجرات بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء، مضيفاً: إن الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق وبلغ عددهم 16 شخصاً فضلاً عن آخرين متروكين رهن التحقيق.

وأكد عقيقي أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين توصلاً لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة.

وكان وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن أعلن بوقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الأول إلى 137 شخصاً فيما أصيب نحو 5 الاف آخرين بجروح.

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