المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يغادر منصبه

تتوالى الاستقالات في صفوف مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أعلن في واشنطن اليوم أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك سيغادر منصبه في أحدث حلقة من سلسلة الاستقالات.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله اليوم: إن هوك سيترك منصبه وإن المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز سيتولى منصب هوك بعد فترة انتقالية.

وهذه ثاني استقالة في صفوف مسؤولين بالإدارة الأمريكية في غضون يوم واحد إذ تأتي بعد ساعات من استقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيفن أكارد المكلف بالتحقيق في ملفات يحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي.

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