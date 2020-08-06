مسلح يحتجز رهائن بمصرف في شمال غرب فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية أن مسلحاً احتجز عدة أشخاص رهائن اليوم في فرع لأحد المصارف وسط مدينة لوهافر شمال غرب فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن المسلح احتجز 6 رهائن قبل أن يطلق سراح اثنين منهم، مشيرةً إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاماً معروف باضطراباته النفسية والانحراف، وأن مطالبه غير واضحة حتى الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

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