القبض على 3 أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن فرع الأمن الجنائي بطرطوس ضبط محلاً معداً لبيع الأدوات الكهربائية في حي الفاخورة يقوم صاحبه بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أنه في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية في جميع المحافظات ومن خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من توقيف شخص أثناء مغادرته المحل وهو يحمل مبلغ ألف دولار أمريكي ويحاول إخفاءها ورميها داخل سيارته تبين أنه يدعى محمود.م كما ألقى القبض على صاحب المحل وشخص آخر وهما المدعوان عامر.ت ومحمد.م.

وأضافت الوزارة: إنه بتحري المحل المذكور عثر فيه على مبلغ مليون ومئة وخمسة وأربعين ألف ليرة سورية وعلى مبلغ مليونين وخمسة آلاف ليرة سورية مخبأ ضمن مستودع جانبي للمحل وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترف المدعو عامر بمزاولته مهنة الصرافة دون ترخيص وقيامه قبل حضور الدورية ببيع ألف دولار لرفيقه المقبوض عليه محمود وبتحري منزله عثر فيه على مبلغ عشرين ألفا ومئة وستة وتسعين دولاراً أمريكياً ومبلغ ثلاثة آلاف وستمئة يورو وآلة لعد النقود.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما محمود ومحمد اعترف الأول بتردده إلى المحل بشكل متكرر وشراء عدة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف بالسوق السوداء واعترف الثاني بمزاولته مهنة الصرافة وقيامه بشراء الدولار من رفيقه المقبوض عليه عامر.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم حجز ثلاث سيارات عائدة للمقبوض عليهم ومصادرة المبالغ المالية المذكور وسلمت إلى المصرف المركزي في طرطوس وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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