تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لاحتواء انتشار كورونا

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى الأول من أيلول القادم لتسهيل مكافحة وباء كورونا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الحكومة المغربية قولها في بيان أنها قررت تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقرراً لها أن تنتهي في العاشر من الشهر الحالي وهي الإطار القانوني الذي يجيز للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء إضافة إلى إدراج عقوبة مخالفة القوانين بغرامات مالية.

وفرضت السلطات المغربية حجراً صحياً منذ آذار الماضي للتصدي لانتشار الفيروس بدأ تخفيفه تدريجياً منذ حزيران لكنها عادت لتعلق التنقل بين 8 مدن كبرى ومتوسطة أواخر تموز بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.

وسجلت المغرب ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسياً الأربعاء الماضي بـ 3821 إصابة جديدة في 24 ساعة بينما بلغ مجموع الإصابات منذ آذار 82 ألفاً و500 إصابة بينها 534 وفاة.

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