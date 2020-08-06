الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية جديدة

هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة اليوم بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق محاولات سلطات النظام التركي تحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشاكل أشد لأكبر اقتصاد بالمنطقة.

وذكرت رويترز أن الليرة تراجعت بما يصل إلى 3.5 بالمئة إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها في وقت سابق اليوم.

وبعد عامين من أزمة عملة مدمرة أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية اقتربت الليرة التركية من نصف قيمتها مقارنة ببداية العام 2018.

وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام تركيا للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي الذي تكبد الكثير خلال تعامل البلاد مع فيروس كورونا.

وفي ظل التراجع القياسي للعملة مقابل الدولار واليورو يشعر الأتراك بالقلق من تراجع الدخل والقوة الشرائية وانخفاض مستويات المعيشة.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية والتي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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