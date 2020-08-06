إصابة مدني باعتداء تركي بقذيفة على حي بمدينة القامشلي

أصيب مدني بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذيفة هاون على حي قناة السويس بمدينة القامشلي.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال التركي من داخل الأراضي التركية سقطت على حي قناة السويس السكني في مدينة القامشلي ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف والصواريخ بشكل متكرر القرى والبلدات الآمنة في مختلف مناطق ريف الحسكة الشمالي ما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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