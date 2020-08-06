آخر تحديث: 2020-08-06 20:40:21
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وزارة الصحة: شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 311

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