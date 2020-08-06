وزارة الصحة: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 999

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 16 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 06 آب 2020
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شريط الأخبار
إصابة مدني باعتداء تركي بقذيفة على حي بمدينة القامشلي
الصحة: 15 حالة شفاء و55 إصابة جديدة بكورونا
مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية: الوقوف صفاً واحداً في خندق واحد ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
منصور يجدد مطالبة فلسطين بالعمل على وقف جرائم الاحتلال
مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي بالجوف شمال اليمن
عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي
اعتقال محرضين يحملون جوازات أمريكية قبيل الانتخابات في بيلاروس
إصابة أسيرين فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكورونا
تصنيع المتممات الغذائية متوقف محلياً وإعادة تسعير الدواء يسير ببطء .. و( الصحة) تتملص وتنكر !
ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً تسرق محتويات شركة كهرباء الحسكة
الصحة: تقديم كل التسهيلات لاستقبال السوريين المتضررين بانفجار مرفأ بيروت
لافروف: روسيا تسعى لتخليص العالم من خطر السلاح النووي
روحاني لـ عون: إيران مستعدة لتقديم مختلف المساعدات
العدوان السعودي يواصل قصفه صعدة والحديدة
هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاماً على ضربها بقنبلة نووية