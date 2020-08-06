منصور يجدد مطالبة فلسطين بالعمل على وقف جرائم الاحتلال

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً موحداً برفض مخططات الضم و”صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد منصور في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وفق ما نقلت وكالة وفا أنه في ظل غياب مساءلة الاحتلال فإنه يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين من قتل واحتجاز جثامين الشهداء وحصار وهدم بيوت وتطهير عرقي واستيلاء على الأراضي وإقامة مستوطنات وطرق خاصة بالمستوطنين وتوسيع جدار الفصل العنصري على أراضي الفلسطينيين فضلاً عن استمراره بفرض الحصار الجائر على قطاع غزة منذ أربعة عشر عاماً.

وشدد منصور على أن مخططات الضم الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي العمل على وقف هذه الأعمال وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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