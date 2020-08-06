طرطوس - أيهم ابراهيم

تفقد وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك طلال البرازي خلال زيارته اليوم لمحافظة طرطوس واقع عمل الأفران، إضافة لتوفر المواد والسلع الغذائية في صالات السورية للتجارة. حيث جال البرازي أولاً على مخبز الجولان الآلي للاطلاع على سير العمل و نوعية الرغيف بعد إعادة تأهيله، كما افتتح صالة عين الزرقا في منطقة المنطار التابعة للسورية للتجارة و تفقد توفر المواد والسلع في صالة 16 تشرين في مدينة طرطوس .

و خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة أكد البرازي أن الوزارة معنية بكل القضايا التي لها علاقة بالواقع الاقتصادي مطمئناً بتوفر الطحين لأشهر طويلة و أن الأمن الغذائي محقق. مضيفاً: تقديرات الوزارة لكميات القمح المنتج لهذا الموسم بحدود 1.2 مليون طن. سوقنا منها بحدود 600 ألف طن و المحاولات مستمرة لتسويق القمح الموجود في منطقة الجزيرة لتصل كميات القمح المسوّق إلى مليون طن، إضافة لترميم النقص عبر الاستيراد .

و أضاف البرازي : ملف الخبز بخير و الطحين متوفر و ليس هناك اي إشكاليات، لافتاً إلى أن نقص الطحين في بعض الفترات مرتبط بمسائل تخزينية أو نقل و هي تحتاج لاتخاذ إجراءات إدارية بحتة لمعالجتها و الدولة مستمرة بدعم الخبز و المحافظة على أسعاره و أي مقترحات أو دراسات مستقبلية ستراعي مصلحة المواطن بالدرجة الأولى باعتبار مادة الخبز خطاً أحمر .

و فيما يخص عمل السورية للتجارة بين البرازي أن للمؤسسة خلال المرحلة الراهنة هدفين، الأول تأمين المواد المقننة والثاني تأمين السلع والمواد بأسعار مخفضة من خلال عمل الصالات التي وصل عددها لأكثر من 1200 صالة على مستوى القطر، مضيفاً:إن 60% من عمل الصالات جيد والأداء ممتاز، أما الباقي ففيها نوع من الخلل و نعمل كوزارة على التقييم المستمر و عزل المقصرين.

و حول توفر مادة الرز قال البرازي : مشكلة الرز تم حلها و المادة متوفرة لفترات طويلة و من أجل تخفيف الازدحام على الصالات للحصول على المواد المقننة تم اتخاذ إجراء لمنح المقنن عن شهرين، أما بخصوص مادة الزيت النباتي فلفت البرازي إلى أن العقد تم توقيعه و نحن في مرحلة التوريد لكمية 30 مليون ليتر، حيث تحتاج لفترة زمنية معينة للوصول و أي تأخير مرتبط للأسف بالضغوط و الحصار والعقوبات التي تتعرض لها البلاد .

و عن التوسع الافقي لصالات السورية للتجارة أوضح البرازي أن هذا الأمر يحتاج لبعض الوقت ريثما يتم الإنتهاا من إقرار النظام الأساسي للمؤسسة و موضوع الملاكات العددية و تأمين أسطول للنقل و ليس هناك أي تراجع بهذا الموضوع .

ملف الرغيف طغى على أجواء اللقاء، حيث لفت الوزير للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحسين جودة الرغيف و الوزارة تستقبل كل الاقتراحات والدراسات لتطوير عمل وآلية صناعة الخبز وعن الجدوى من بيع الخبز عبر البطاقة الذكية بين البرازي أن هذه التجربة ساهمت بشكل كبير في الحد من تهريب الطحين و المتاجرة بمادة الخبز لافتاً لتقديم بعض المخابز طلبات للتوقف عن العمل بعد تطبيق تجربة البيع عبر البطاقة الذكية.

عن مادة الإسمنت أشار الوزير لوجود خلل في تأمين المادة في الأسواق ووجود حالات تهريب نظراً لوجود فارق بالسعر بين القطاع العام والخاص لذلك تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها اشتراط الحصول على الإسمنت وجود رخصة بناء أو ترميم و إيقاف البيع عبر البطاقة الشخصية كما تبحث الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة العمل على تعديل الأسعار و توجيه حصرية البيع بمنافذ مؤسسة العمران فقط .

وختم الوزير حديثه بالإشارة لحالات الخلل الحاصلة بعمل محطات الوقود، حيث بلغ عدد الضبوط المتعلقة بالتلاعب بالكيل أكثر من 100 ضبط خلال شهر واحد، ناهيك عن ارتفاع معدلات الضبوط المتعلقة بالمخالفات الجسيمة و التي وصلت لأرقام مرعبة و نوه الوزير بالحاجة لدعم و مؤازرة المجتمع المحلي و الوحدات الإدارية في منظومة العمل التمويني و تعزيز ثقافة الشكوى لافتاً لقرب صدور قانون التموين الجديد وما يتضمنه من عقوبات رادعة متوقعاً انخفاض عدد الضبوط بعد صدوره .

طباعة