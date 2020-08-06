(الاتصالات) تحل مشكلة الاختناقات في عدد من المراكز الهاتفية في اللاذقية

تشرين- مايا حرفوش

نفذ فرع الشركة( السورية للاتصالات) في محافظة اللاذقية ومنذ بداية العام الحالي عدداً من المشاريع الهامة في عدد من مناطق المحافظة وذلك بهدف حل مشكلة الاختناقات الهاتفية التي كانت تؤرق المشتركين .

وذكر مدير فرع اتصالات اللاذقية – المهندس عادل جبيلي بأنه تم العمل على تحديث الخطوط والشبكات في عدد من المراكز وبأن ذلك سيسهم في تحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت ، ولعل من أهم تلك المشاريع المنفذة ربط كل المراكز الهاتفية ضوئياً، إضافة إلى توسيع عدد من الشبكات وتخديم مناطق جديدة.

وأشار جبيلي إلى أنه تم تخديم قريتي مرنيو وبسوت في ريف القرداحة بشبكة هاتفية أرضية، إضافة إلى توسيع الشبكة الرئيسة في مركز هاتف رأس العين وتنفيذ توسيع الشبكة الرئيسة والفرعية في مركزي هاتف تشرين و 8 آذار ،نفذت ورشات الاتصالات تحويل شبكات قريتي عين التينة في منطقة الحفة والبقيعة في بيت ياشوط إلى شبكات أرضية عوضاً عن الهوائية.

يشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت في المحافظة يقدر بحوالي 321 ألف مشترك في حين يقدر عدد مشتركي الإنترنت بنحو 163943 مشتركاً.

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