للتخفيف عن المواطنين.. افتتاح دائرة نقل رابعة في منطقة الحفة

اللاذقية - لوريس عمران

أكد المهندس محمد علي ديب مدير النقل في اللاذقيةل(تشرين) أنه تم افتتاح الدائرة الرابعة بعد جبلة و القرداحة وكرسانا، للنقل في منطقة الحفة وذلك ضمن خطة تبسيط الإجراءات التي تعمل عليها وزارة النقل ولتخفيف أعباء السفر على المواطنين من الريف إلى المدينة.

وأشار ديب إلى أن الدائرة الجديدة توفر الوقت والجهد والتكاليف لكل أبناء المنطقة عموماً بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع الخدمات من( إجراء معاملات نقل الملكية- تجديد الترخيص- وتسديد الرسوم- فتح كشف اطلاع الرهن وملحقاته) ، منوهاً بأن دائرة النقل الجديدة في الحفة هي متكاملة الخدمات والتجهيزات الإلكترونية وتجمع كل الجهات التي تعمل في مديرية النقل بمركز واحد عبر رابط شبكي.

وأكد ديب أن الدائرة الجديدة ستقوم بتخديم مواطني القرى التي تتبع لمحافظة حماه(جورين- سليمو- السطحة- جب الأحمر- جب الغاب) بالإضافة إلى الريف الشمالي وزوبار والبهلولية وذلك لقربهم من منطقة الحفة.

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