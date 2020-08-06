اعتقال محرضين يحملون جوازات أمريكية قبيل الانتخابات في بيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم اعتقال محرضين يحملون جوازات سفر أمريكية ويسعون إلى زعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لوكاشينكو قوله في بيان إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى زعزعة الاستقرار في البلاد مضيفاً “أن بين هؤلاء المعتقلين أشخاصاً يحملون جوازات أمريكية ومتزوجين من أمريكيات يعملن في الخارجية الأمريكية”.

وحذر لوكاشينكو من أن “حرباً هجينة” جارية ضد بيلاروس داعياً الأجهزة الأمنية إلى أن تكون مستعدة للاستفزازات.

يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

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