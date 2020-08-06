إجراءات صارمة للتصدي لـ(كورونا) في اللاذقية.. والدخول لشاطئي جول جمال وأوغاريت وفق شروط محددة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية_ المهندس أحمد حلاق لـ(تشرين): ابتداء من اليوم سيتم ارتياد مسبح وشاطئ (أوغاريت وجول جمال) العائدة لمجلس مدينة اللاذقية وفق شروط محددة، حيث سيتم إغلاق الأبواب يومياً الساعة السابعة مساءً، مع منع تقديم النراجيل أو إدخالها من قبل المرتادين، بالإضافة إلى منع إقامة الحفلات فيهما، ونقل جميع نقاط البيع المستثمرة في الشاطئين إلى خارج أسوارهما ليصبح الدخول إليهما حصراً للعائلات.

وشدد حلاق على ضرورة تثبيت الطاولات وفق شروط التباعد مع منع اقتطاع أي رسم من خارج الرسوم المعمول فيها بالدخول الى الشاطئين وهي أجار الطاولات وركن السيارات ودخول الشاطئ.

وفي إطار الإجراءات المتبعة في التصدي لانتشار فيروس( كورونا)، أصدر محافظ اللاذقية تعميماً حول الإجراءات المعتمدة الواجب الالتزام بها للوقاية من فيروس (كورونا)، وهي ارتداء الكمامات بشكل إلزامي في أماكن التجمعات، وخاصة المغلقة منها، والالتزام بقواعد التباعد المكاني في أوجه النشاطات كلها، والالتزام بالنظافة العامة والتعقيم خاصة في القطاعات الرسمية ووسائط النقل العام وضبط إعداد الركاب والتشدد بارتداد الكمامة بمتابعة المدير شخصياً وسائقي الحافلات.

بالإضافة لتقليص الأنشطة التي تستدعي التجمعات خاصة في الحدائق والكورنيش وملاهي الأطفال وفرض إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة، والتشدد في منع تقديم النرجيلة في المطاعم والمقاهي واتخاذ أشد الإجراءات ضد المخالفين وصولاً إلى إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة، ومنع ترخيص أي برنامج فني في المنشآت السياحية المغلقة من تاريخ 7 آب الجاري، و تخفيض نسبة الإشغال إلى 40% لحفلات المناسبات في الصالات المكشوفة ، و إلى 50% في المطاعم و المقاهي و الوجبات السريعة.

كما شمل التعميم ضبط عملية بيع الخبز والمواد المقننة في صالات( السورية للتجارة)، وتنظيم الدور بشكل آمن وحضاري ومنع أي تجاوزات.

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