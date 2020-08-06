إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق والسعودية وقطر
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 67 حالة وفاة و3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها سجلت 2583 حالة شفاء جديدة مشيرة إلى أن المجموع الكلي لحالات الشفاء 101025 لتبلغ 71.9 بالمئة بينما بلغ إجمالي الإصابات 140603.
وفي السعودية تجاوز إجمالي الإصابات بوباء كوفيد 19؛ 284 ألفاً بزيادة 1402 حالة والوفيات 3055 بزيادة 35 حالة.
أما في قطر فبلغ إجمالي الإصابات بالوباء 112092 بزيادة 287 حالة والوفيات 178 حالة.
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