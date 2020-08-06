قبيلة الشرابيين: تكاتف أبناء القبائل والعشائر العربية لطرد كل قوات الاحتلال من الأراضي السورية

دعت قبيلة الشرابيين في محافظة الحسكة القبائل والعشائر العربية إلى التكاتف لطرد جميع قوات الاحتلال من كامل الأراضي السورية التي تشيع الفوضى وتزرع بذور الفتنة من خلال اغتيال الشخصيات العشائرية والوطنية.

وأدانت قبيلة الشرابيين في بيان لشيخها نواف صالح البشار “استهداف رموز قبيلتي العكيدات والبكارة في محافظة دير الزور والذي يشكل ضربا للنسيج العشائري الوطني واللحمة الوطنية” مؤكدة تضامنها مع القبيلتين “ليعود الأمن والأمان إلى ربوع جزيرتنا الحبيبة والحفاظ على نسيجها الوطني والاجتماعي”.

وأضاف البيان: “إننا ضد هذه الممارسات الإرهابية الناتجة عن الفوضى التي يثيرها وينشرها الوجود الأجنبي في المنطقة ويجب أن يتكاتف أبناء القبائل والعشائر العربية لطرد كل محتل أجنبي من أراضي الجمهورية العربية السورية وترك السوريين يحلون قضاياهم”.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات متجددة من قبل الأهالي احتجاجا على امعان ميليشيا “قسد” في التنكيل بهم وللمطالبة بطرد قوات الاحتلال الأمريكي.

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