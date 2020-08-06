إصابة أسيرين فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكورونا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم إصابة أسيرين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة وفق ما نقلت وكالة معا أن الأسيرين نعيم أبو تركي 38 عاماً ومحمود الغليظ 17 عاماً أصيبا بالفيروس بسبب الإهمال الطبي وتعمد الاحتلال الإسرائيلي مخالطة سجانيه المصابين بالفيروس للأسرى مشيرة إلى أن تسجيل المزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين حديثاً بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة ينذر بما هو أسوأ في ظل استمرار الاحتلال بعمليات الاعتقال وتعمده مخالطة قواته وسجانيه للأسرى بهدف نقل الفيروس إليهم.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والإفراج عن المرضى منهم ولا سيما المصابون بفيروس كورونا وأمراض خطيرة.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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