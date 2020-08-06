تصنيع المتممات الغذائية متوقف محلياً وإعادة تسعير الدواء يسير ببطء .. و( الصحة) تتملص وتنكر !

نور قاسم

وردت معلومات إلى (تشرين) تفيد بأن وزارة الصحة منعت المعامل من تصنيع المتممات الغذائية منذ حوالي عامين، واستمرت بهذا القرار التعسفي بالرغم من حاجة جميع المواطنين لها الآن والتي تساعد في العلاج والوقاية من جائحة (كورونا) التي نعاني منها حالياً ولاسيما أن كثيرين لا يجدون هذه الفيتامينات والنسبة الأكبر ليست لديهم القدرة على شراء المستورد منها نظراً لارتفاع أسعارها الكبير، وعدا عن ذلك فإن وزارة الصحة فرضت على معامل الدواء عدم تسعير المتممات الغذائية منذ حوالي عام ويوجد الآن معامل لديها دفعة مصنعة من هذه المتممات ولكنهم ينتظرون أن تتكرم وزارة الصحة عليهم لإعادة تسعيرها.

وقال بعض أصحاب معامل الأدوية : إن وزارة الصحة مقصرة أساساً في تسعير الأدوية ومازال هذا الملف مفتوحاً بكل ما فيه من مشكلات والوزارة تصر على حل هذا الملف على حساب أصحاب معامل الأدوية والصيادلة من دون أن تقدم حلاً متكاملاً يجمع جهود الوزارات المعنية بالتعاون مع المصنّعين وهذا ما أخر تصنيع الأزيترومايسين، إننا ندق ناقوس الخطر فسورية الآن تستهلك مخزون المعامل و المستودعات من دون القدرة على تعويض المفقود والناقص مع استمرار هذا الوباء.

تواصلت (تشرين) مع مديرة الشؤون الدوائية بوزارة الصحة- رزان سلوطة التي أنكرت أن وزارة الصحة فرضت على المعامل عدم تسعير المتممات الغذائية وأن المعامل يمكن لهم تسعيرها لوحدهم!، ورداً عن سؤالنا حول سبب منع المعامل من تصنيع المتممات الغذائية محلياً بدلاً من استيرادها لتغطية الصيدليات بالفيتامينات اللازمة التي تفتقر لها بهذا الوقت العصيب، تملصت سلوطة من الإجابة وأقرت بأن وزارة الصحة أوقفت تصنيع هذه المتممات ولا تعلم سبب ذلك!، وقالت لنا أن ننتظر إلى يوم الأحد القادم عند بدء الدوام لكي نحصل على الإجابة الشافية!.

ويبقى السؤال إلى متى سنبقى نبحث عن المتممات الغذائية ونجدها بصعوبة؟ وإذا حالفنا الحظ ووجدناها نحصل فقط على المستوردة منها التي لا قدرة لدى الكثيرين على شرائها وفي المقابل ترهق جيوب من استطاع إليها سبيلاً؟

ومتى ستجد وزارة الصحة الحلول لإعادة تسعير الدواء، فمنذ أكثر من شهر وعِدنا بحلول قريبة ولكن المماطلة هي السائدة إلى الآن؟

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