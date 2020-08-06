(6820) اعتراضاً في (امتحانات دمشق) على نتائج الثانوية

دمشق- أيمن فلحوط

بلغ عدد الاعتراضات التي تقدم بها الطلبة على نتائج الثانوية العامة في مديرية امتحانات دمشق لطلبة دمشق 6820 طلباً منها 4735 لطلبة الفرع العلمي و218 لطلبة المهني، أما بقية الطلبات فهي للفرع الأدبي وفق ما ذكره مدير الامتحانات في دمشق محمد صفية في اتصال هاتفي لـ(تشرين) مع نهاية الدوام الرسمي قبل قليل.

ستبدأ دراسة الاعتراضات يوم السبت القادم كما أشار صفية، مضيفاً، سيتم البت بنتائج الاعتراضات قبل نهاية الأسبوع القادم، بغية إتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين لم يستفيدوا من اعتراضاتهم التقدم في المواد التي أبدوا رغبتهم بإعادتها في الدورة التكميلية، أما من استفاد من الاعتراض ويرغب باستبدال المادة المعترض عليها، وكان قد تقدم بطلب لإعادتها فيمكن استبدالها بأخرى في مديرية الامتحانات التابعة له، وعليه أن يبدي رغبته في ذلك لمديرية الامتحانات في مديرية التربية التابعة له.

يذكر أن امتحانات التكميلية تنطلق في 22 الحالي وتستمر لغاية 31 منه وتبدأ بمادة الرياضيات للفرع العلمي والجغرافية للفرع الأدبي.

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