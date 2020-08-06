فلسطين: أكثر من 450 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطة الفلسطينية عن تسجيل أكثر من 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان لها رصد 453 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، مشيرةً إلى أن هذه الحالات الجديدة تتوزع بين تسع محافظات، وهي الخليل 183 إصابة ونابلس 22 إصابة وأريحا والأغوار 6 إصابات، وبيت لحم 25 إصابة، وقلقيلية 10 إصابات، وجنين 4 إصابات ورام الله والبيرة 46 إصابة وطولكرم 5 إصابات بالإضافة إلى محافظة القدس 152 إصابة 120 منها في المدينة

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” فقد أفادت الوزيرة بتسجيل وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال آخر 24 ساعة، لكن وزارة الصحة ذكرت في وقت لاحق أن مواطنة أخرى من نابلس في سن 57 عاماً فارقت الحياة جراء إصابتها بـكورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في فلسطين إلى 93 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة المتعافين بواقع 289 حالة شفاء جديدة يعود معظمها 242 حالة إلى محافظة الخليل.

ولفتت الوزيرة إلى أن 12 مريضاً لا يزالون حالياً في غرف العناية المركزة اثنان منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت في الأراضي الفلسطينية، حسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة، 16981 إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19″ منها 8762 حالة نشطة.

طباعة