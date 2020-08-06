استصلاح 10 هكتارات لتدعيم أحراج درعا

درعا - وليد الزعبي

حال الغطاء النباتي لم يعد يسرّ أحداً في محافظة درعا نتيجة التعديات التي طالته خلال سنوات الحرب، لهذا كان لابدّ من وضع خطط وفق الإمكانات المتاحة لإعادة ترميم هذا الغطاء توازياً مع الحاجة لإطلاق حملات توعية للمجتمع المحلي للإسهام بتنمية هذه الثروة الهامة والحفاظ عليها.

وبهذا الصدد أوضح المهندس جميل العبد الله_ رئيس قسم الحراج في مديرية زراعة درعا أنه تم البدء بخطة الاستصلاح الحراجي للموسم الحالي (2020 – 2021) بالتعاون مع مشروع التشجير المثمر وفرع مديرية الاستصلاح وتطوير الأراضي والبالغة( 30 هكتاراً) مقررة في موقع زويتينة، حيث تم حتى تاريخه تنفيذ مايقارب من 10 هكتارات موازاة مع شق طريق تخديم حراجي بطول 1 كم وعرض 4م من أصل خطة الطرق المقررة بطول 3 كم.

وتهيئة للخطة الإنتاجية المقررة لموسم الغراس الذي يبدأ مطلع العام القادم – ذكر العبد الله أنه تمت تعبئة الأكياس اللازمة بما يقارب 100 ألف كيس لغاية تاريخه، علماً أن الأصناف التي ستتم زراعتها هي السرو المنوع (ثمري وبروتي) إضافةً إلى الفلفل والدفلة والكينا والأكاسيا واللوغستروم وغيرها من الغراس الحراجية التي تلائم طبيعة المحافظة.

ولفت رئيس قسم الحراج إلى أن التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية وفعاليات المجتمع المحلي قائم من أجل المساهمة في تنمية الأحراج والحفاظ عليها كثروة وطنية هامة لها منعكساتها الإيجابية الحيوية على البيئة والإنسان ومختلف مناحي الحياة، توازياً مع توزيع البروشرات التوعوية في مناسبات مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم الفائت بالكامل والبالغة 500 ألف غرسة حراجية، كما وجرى تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي البالغة 200 هكتار في مواقع حراجية مختلفة بنسبة 100%.

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