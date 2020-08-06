عون يستقبل ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 16 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 06 آب 2020
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شريط الأخبار
ميليشيا “قسد” تنفذ حملة مداهمات واختطاف لمدنيين في الشحيل بريف دير الزور وتحرق عدداً من المنازل فيها
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 137 شخصاً ونحو 5 آلاف جريح
بيتش: العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية يبرهن على طابع كيان الاحتلال الإجرامي
وزير الخارجية الكوبي: الحكومة الأمريكية تشكل تهديداً للسلام
استقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية
مقتل ثلاثة شبان وإصابة فتاة في مشاجرة بين عائلتين في الحسكة
استمرار حملة التعقيم في مدينة التل
قنبلة هيروشيما النووية… الجريمة الأمريكية التي خلفت أكبر كارثة إنسانية وبيئية في التاريخ
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الخليل
فيسبوك وتويتر يحذفان فيديو لترامب يتضمن معلومات مضللة عن كورونا
نزعة استجداء "كردية" غير مسبوقة
هوس الولاية الثانية.. ترامب يواصل التنمر
محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ قد تصل إلى 15 مليار دولار
صباغ معزياً بري: نتضامن مع لبنان وأهالي ضحايا الانفجار
اتحاد الطلبة العرب: اتفاق "قسد" وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري باطل