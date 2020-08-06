لكل مجتهد نصيب .. بخبرة مدربه وإرادة لاعبيه.. المجد في نهائي كأس الجمهورية بعد مشوارانتصارات لافتة

زاهر بدران

تمكن ناد المجد بقيادة مدربه أحمد عزام وهوأحد فرق دوري الدرجة الأولى،من التأهل إلى المباراة النهائية لكأس الجمهورية بعد فوزه على الساحل ضاربا بذلك موعداً يوم الأثنين القادم للقاء الوحدة الطرف الثاني من المباراة الذي وصل هو الأخر إلى نهائي الكأس بعد أن هزم فريق الجيش في نصف نهائي المسابقة بهدف مقابل لاشيء .

وكان في مشواره إلى النهائي قد أبعد بطل النسخة الماضية الوثبة وفاز على الكرامة ومصفاة بانياس ثم نجح بهزيمة الساحل بركلات الترجيح

ويعود هذا الانجاز اللافت لكرة المجد لمدربه أحمد عزام الذي يعتبر من نخبة المدربين الشباب، حين تسلم المجد قبل 10 أيام من مواجهة الوثبة، وصيف الدوري وبطل النسخة الماضية من الكأس، ورغم ذلك نجح بالفوز لتكون أولى مفاجآته الثقيلة. كما نجح بترسيخ ثقافة الفوز عند لاعبيه مهما كانت الفوارق الفنية والبدنية ترجح فوز الفريق الخصم، وعرف كيف يسخر إمكانيات لاعبيه ضمن ظروف المباريات الماضية، بعد إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء، ورسم خارطة جديدة للطموحات. ففي أول حصة تدريبية مع فريقه، لم يطالب لاعبيه بالوصول لنهائي الكأس، وطالبهم فقط بتقديم أفضل ما لديهم، لتكون مباريات الكأس خير استعدادا لمباريات جولة الحسم المؤهلة لدوري الكبار.

واستفاد عزام من عمله كمدرب سابق لفريق الفتوة والمنتخب الأولمبي، ومن خبرة والده العميد محمد عزام أحد اهم وأفضل اللاعبين الدوليين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

واستفاد نادي المجد من تعاقده مع عدد كبير من اللاعبين المخضرمين، سبق لهم اللعب في دوري الكبار، أبرزهم رجا رافع وحارس المرمى محمد مارديني واياد العويد، فيما كان اعتماده على اللاعبين الشباب من أبنائه موفقاً حيث قدم الصاعدون أداءً ملفتا. ولذلك لعب المجد مبارياته في الكأس بعيداً عن أي ضغوط او مطالبة بتحقيق انتصارات مهمة، فكان الفريق يقاتل حتى الرمق الأخير، فنجح بتسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء أمام الساحل، فيما لعب بروح قتالية طيلة الوقت الأصلي للمباراة التي تعامل معها عزام بواقعية أمام خبرة لاعبي الدوري الممتاز حين قام بتأمين دفاعي مثالي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت معظمها تشكل خطورة كبيرة.

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