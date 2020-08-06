علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعلاج كورونا

أعلن علماء روس عن توصلهم إلى طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا من خلال تقنيات الضوء.

ووفقا لوكالة سبوتنيك فقد قام طلاب الماجستير في الجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية (ميفي) بإنشاء تركيب (ال اي دي) للعلاج الآمن للأمراض الخطيرة بما في ذلك فيروس كورونا.

وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذا التركيب لطلاب الدراسات العليا في معهد الفيزياء الهندسية للطب الحيوي التابع للجامعة يعتمد على تطبيق الطريقة الديناميكية الضوئية من خلال التشعيع بالضوء في النطاق الأحمر من طيف أسطح الجسم الكبيرة.

وقال رئيس قسم الليزر الجزئي والنانو والتقنيات الحيوية فيكتور لوشينوف ان هذا واحد من أحدث العلاجات التي تستخدم المحسنات الضوئية حيث يتم حقنها في جسم المريض وتلتقطها الفيروسات وتحت تأثير الإشعاع تقوم بالقضاء على الفيروسات كما تعمل المحسنات الضوئية على تعطيل الخلايا المناعية المسؤولة عن عاصفة السيتوكين وبالتالي تجنب رد الفعل المميت لجهاز المناعة في الجسم مشيرا إلى إن للتقنية الديناميكية الضوئية كفاءة عالية وأقل عددا من الآثار الجانبية.

وبين أن أكثر من 40 مريضاً بفيروس كورونا تلقوا علاجاً جديداً على الفور بعد التشعيع وأظهروا زيادة في تشبع الأكسجين في الدم واختفى الألم في الرئتين وعادت حاسة الشم لديهم حيث تم التعافي في هذه المجموعة بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا إشعاعا.

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