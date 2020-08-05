عالمياً..إصابات كورونا تتجاوز الـ 18 مليوناً و855 ألفاً والوفيات الـ 707 آلاف

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 18 مليونا و855 ألفا و215 إصابة جديدة مؤكدة حول العالم وفق إحصائية جديدة نشرها مساء اليوم موقع وورد ميتر الأمريكي .

وأفاد الموقع الذي يقوده فريق من المطورين والباحثين الأمريكيين أن الفيروس أوقع 707 آلاف و498 وفاة إضافة إلى شفاء 12 مليونا و34 ألفا و823 حالة .

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات بتسجيلها أربعة ملايين و950 ألفا و144 إصابة و161 ألفا و 125 وفاة تليها البرازيل بتسجيلها مليونين و817 ألفا و473 إصابة إضافة إلى 96 ألفا و326 وفاة.

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