آخر تحديث: 2020-08-06 02:18:53
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عالمياً..إصابات كورونا تتجاوز الـ 18 مليوناً و855 ألفاً والوفيات الـ 707 آلاف

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد  19  إلى  18  مليونا و855  ألفا و215  إصابة جديدة مؤكدة حول العالم وفق إحصائية جديدة نشرها مساء اليوم موقع وورد ميتر الأمريكي .

وأفاد الموقع الذي يقوده فريق من المطورين والباحثين الأمريكيين أن الفيروس أوقع 707  آلاف  و498  وفاة إضافة إلى شفاء  12  مليونا و34 ألفا و823 حالة .

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات بتسجيلها أربعة ملايين و950 ألفا و144 إصابة و161 ألفا و 125  وفاة تليها البرازيل بتسجيلها مليونين و817 ألفا و473  إصابة إضافة إلى 96 ألفا و326  وفاة.

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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